На чиновника из Правительства Кировской области завели уголовное дело

В отношении чиновника Правительства Кировской области возбуждено уголовное дело, сообщает newsler.ru.

По данным источника, должностное лицо одного из министерств облправительства подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.

Вчера, 16 июля, было возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из министерств правительства Кировской области. Чиновник, ответственный за противопожарную безопасность, подозревается в мошенничестве (ст. 159 УК РФ «Мошенничество) с использованием служебного положения.

На данный момент известно, что за счет своевременной и оперативной работы правоохранительными органами вскрыты факты мошеннических действий при проверке состояния противопожарной безопасности в государственных учреждения региона. По информации источника, чиновнику вменяют еще и статью 289 УК РФ „Незаконное участие в предпринимательской деятельности“.

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