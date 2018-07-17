Саратовец изнасиловал знакомую и угрожал убийством ее родственникам

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя областного центра по уголовным статьям за насильственные действия сексуального характера и угрозу убийством.

Ночью, 4 июля, в своей квартире в поселке Юбилейный города Саратов пьяный мужчина, угрожая ножом, надругался над своей 36-летней сожительницей. Утром пострадавшая сбежала из дома и сообщила о происшедшем родным и в полицию.

Сам злоумышленник явился к родственникам подруги, стал угрожать ножом, требуя сообщить о месте нахождения женщины. В ответ получил отказ и вернулся домой, где его задержали сотрудники полиции.

Суд по ходатайству следователя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщило региональное следственное управление.