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Саратовец изнасиловал знакомую и угрожал убийством ее родственникам
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Саратовец изнасиловал знакомую и угрожал убийством ее родственникам 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя областного центра по уголовным статьям за насильственные действия сексуального характера и угрозу убийством.
Ночью, 4 июля, в своей квартире в поселке Юбилейный города Саратов пьяный мужчина, угрожая ножом, надругался над своей 36-летней сожительницей. Утром пострадавшая сбежала из дома и сообщила о происшедшем родным и в полицию.
Сам злоумышленник явился к родственникам подруги, стал угрожать ножом, требуя сообщить о месте нахождения женщины. В ответ получил отказ и вернулся домой, где его задержали сотрудники полиции.
Суд по ходатайству следователя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщило региональное следственное управление.
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