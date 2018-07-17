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Экс-начальник отдела уголовного розыска самарской полиции пойдёт под суд за мошенничество
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Экс-начальник отдела уголовного розыска самарской полиции пойдёт под суд за мошенничество 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Полицейский обещал женщине защиту за 300 тысяч рублей
Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего начальника угрозыска отдела полиции №4 Октябрьского района Самары. Экс-полицейского и его 30-летнего друга обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
— По версии следствия, в 2017 году житель Самары узнал о том, что в отношении его знакомой возбуждено уголовное дело по факту самоуправства. Он предложил второму обвиняемому, на тот момент действующему сотруднику полиции, обмануть женщину. Злоумышленники пообещали ей, что за 300 тысяч рублей уголовное дело закроют. Выполнять обещанное они не собирались, — рассказали следователи.
Тем временем гражданка не растерялась и обратилась за защитой. Ей предложили поучаствовать в «оперативном эксперименте». В декабре 2017 года полицейский и его товарищ получили от женщины 255 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 45 тысяч рублей. После чего были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.
Уголовное дело правоохранители направили в суд для рассмотрения по существу.
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