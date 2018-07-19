Московский военный суд огласит приговор генералу Варчуку по делу о взятке

Оглашение приговора начнется в 13.00 В ходе прений сторон прокурор запросил для Варчука наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 200 миллионов рублей.

Дело в отношении Варчука возбуждено 3 марта 2017 года, в этот же день генерал был задержан, а через два дня военный пенсионер (с минувшего ноября Варчук не на военной службе) арестован по обвинению в получении взятки в 10 миллионов рублей.

По данным следствия, генерал, действуя в составе группы, получил взятку от некоего Гостева. Как ранее сообщали СМИ, этот человек является офицером «Спецсвязи».

При этом защита и обвинение поспорили о том, признал ли Варчук вину или нет. Из зачитанных в суде материалов следствия следует, что генерал на допросе признал вину и попросил заключить с ним соглашение о сотрудничестве, но получил отказ.

Как указывалось на официальном сайте Внутренних войск, Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата.

В 2011 году Варчуку присвоено звание генерал-лейтенанта. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист РФ».