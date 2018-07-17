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В Брюсселе задержали мужчину за захват заложницы и угрозу устроить взрыв
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В Брюсселе задержали мужчину за захват заложницы и угрозу устроить взрыв 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
В Брюсселе задержали мужчину, который захватил заложницу и угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру города.
Сообщение о том, что мужчина удерживает заложницу, поступило в полицию вечером 16 июля. По данным прокуроров, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и не выпускал свою знакомую из квартиры.
Полиции удалось задержать подозреваемого, после этого сотрудникам правоохранительных органов и пожарной службы удалось обезопасить баллон, который угрожал взорвать мужчина.
Возбуждено уголовное дело по признакам «ложного сообщения о нападении». Задержанному была назначена психиатрическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в Париже. Он был задержан полицейскими, было установлено, что задержанный — выходец из Марокко, который ранее не был известен спецслужбам.
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