В Брюсселе задержали мужчину за захват заложницы и угрозу устроить взрыв

Сообщение о том, что мужчина удерживает заложницу, поступило в полицию вечером 16 июля. По данным прокуроров, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и не выпускал свою знакомую из квартиры.

Полиции удалось задержать подозреваемого, после этого сотрудникам правоохранительных органов и пожарной службы удалось обезопасить баллон, который угрожал взорвать мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам «ложного сообщения о нападении». Задержанному была назначена психиатрическая экспертиза.