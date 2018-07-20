В Курской области девушка из ревности столкнула в пруд мужчину, а он утонул

Инцидент случился днем 5 мая этого года. Девушка и ее 36-летний знакомый отдыхали возле пруда и уже изрядно выпили. На почве ревности между ними случился конфликт, в ходе которого девушка ударила ногой мужчину, а он свалился в пруд и утонул.

Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от закрытия просвета дыхательных путей водой. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе ведомства.