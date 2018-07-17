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В Калининграде таможенники закрыли крупный канал поставки наркотиков
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В Калининграде таможенники закрыли крупный канал поставки наркотиков 

ТАСС 2 часа назад
КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Канал поставки сильнодействующих наркотиков из Германии в Калининградскую область ликвидирован сотрудники таможни. У преступной группы, которая несколько месяцев находились в оперативной разработке, изъято в общей сложности более 1,5 кг жидкого концентрата амфетамина, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе таможни.
"Таможенники совместно с сотрудниками МВД России и погрануправления ФСБ в ходе оперативных мероприятий задержали четверых активных участников преступной группы. В ходе операции, в пункте пропуска российско-польской государственной границы изъято 1620 граммов концентрата амфетамина", — рассказала начальник пресс-службы Наталья Каданцева. Она пояснила, что «из 100 граммов концентрата опытный химик способен произвести до 1 кг наркотика».
"Таможенники предотвратили поступление на черный рынок Калининграда более 16 кг этого психотропного вещества", — сказала Каданцева.
Организатор канала контрабанды наркотиков был задержан с поличным на таможенном посту пункта пропуска Мамоново-2 при въезде из Польши в Калининградскую область. В тайнике под обшивкой багажника его авто обнаружили пластиковую канистру с концентрированным амфетамином. С поличным задержали и другого члена преступной группы — мужчину, имеющего немецкое и российское гражданства, находящегося в международном розыске по линии Интерпола.
"В настоящее время все члены преступной группы арестованы. По факту контрабанды психотропного вещества в особо крупном размере таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет", — отметила Наталья Каданцева.
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