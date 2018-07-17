В Тульской области задержали подозреваемого в экстремизме

Ранее представитель СУСК по региону сообщал РИА Новости о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Официально следственное управление информирует, что задержание произошло в Суворовском районе области.

"Следователями проведены обыски, допросы свидетелей, один человек задержан по подозрению в совершении указанного преступления. В производстве обысков в жилых и нежилых помещениях по данному уголовному делу приняли участие сотрудники ОМОНа Росгвардии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.