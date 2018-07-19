В Тульской области арестовали подозреваемых в экстремизме

Следствие во вторник информировало о производстве обысков с участием сотрудников ОМОНа в Суворовском районе области, сообщало о задержании мужчины и возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

"В Суворовском районном суде двум гражданам, обвиняемым в совершении действий, направленных на унижение достоинства человека, избрана мера пресечение в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Судебный департамент уточняет, что в «совершении действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, в настоящий момент обвиняются мужчина и женщина». Суд постановил заключить их под стражу на два месяца, постановление не вступило в законную силу.