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В Тульской области арестовали подозреваемых в экстремизме
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В Тульской области арестовали подозреваемых в экстремизме 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 19 июл — РИА Новости. Суд в Тульской области принял решение о заключении под стражу мужчины и женщины, которые обвиняются в экстремистской деятельности, сообщает управление судебного департамента региона.
Следствие во вторник информировало о производстве обысков с участием сотрудников ОМОНа в Суворовском районе области, сообщало о задержании мужчины и возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
"В Суворовском районном суде двум гражданам, обвиняемым в совершении действий, направленных на унижение достоинства человека, избрана мера пресечение в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Судебный департамент уточняет, что в «совершении действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, в настоящий момент обвиняются мужчина и женщина». Суд постановил заключить их под стражу на два месяца, постановление не вступило в законную силу.
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