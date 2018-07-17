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ГП РФ требует возбудить уголовное дело по факту вылова семи косаток на Дальнем Востоке
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ГП РФ требует возбудить уголовное дело по факту вылова семи косаток на Дальнем Востоке 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Дальний Восток
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила в МВД материалы для возбуждения уголовного дела по факту вылова и незаконной продажи семи косаток на Дальнем Востоке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, как установила проверка Генпрокуратуры в 2012 — 2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности.
"На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей. Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов на территории Российской Федерации допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях", — отметили в Генпрокуратуре. Между тем, злоумышленники, получив разрешения на вылов крупных дельфинов, держали семь отловленных особей на базах в Приморском и Хабаровском краях, а затем отправили за рубеж для продажи. Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.
В этой связи первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман вынес постановление о направлении материалов прокурорской проверки в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании. По оценке Генпрокуратуры, в действиях руководителей компаний усматриваются признаки мошенничества в особо крупном размере.
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