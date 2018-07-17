ГП РФ требует возбудить уголовное дело по факту вылова семи косаток на Дальнем Востоке

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В Дагестане возбудили дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу на свадьбе

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