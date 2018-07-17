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Под Тулой поймали двадцать экстремистов
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Под Тулой поймали двадцать экстремистов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»
Более 20 человек задержаны в Суворовском районе Тульской области по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом во вторник, 17 июля, информированный источник сообщил «Интерфаксу».
«Оперативные мероприятия прошли сразу по нескольким адресам в городе Суворове. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература. В результате задержано более 20 человек, многие из них жители других регионов России. Все они подозреваются в экстремистской деятельности», — пояснил собеседник агентства.
Правоохранители предполагают, что все задержанные состояли в группе под названием «Партизанская правда», вели запрещенную деятельность и проводили лекции экстремистского толка. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.
3 июля стало известно, что Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии лидера новосибирского отделения признанного экстремистским и запрещенного в России религиозного исламского объединения «Нурджулар» Камила Одилова.
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