Неизвестные вандалы осквернили мусульманское кладбище в Крыму

Крыму неизвестные злоумышленники осквернили одно из мусульманских кладбищ.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на своего корреспондента, этот безобразный акт вандализма произошёл в посёлке Багерово , расположенного в окрестностях Керчи

Предполагаемые преступники повалили и сломали памятники, построенные на могилах, разбив их на части. Кроме того, они разгромили и повалили десятки надгробных плит.

На место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов , которые опросили возможных свидетелей этого преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в конце мая на Леонтьевском кладбище Ярославля неизвестные разграбили могилы игроков местного хоккейного клуба «Локомотив» , погибших в 2011 году в авиакатастрофе.