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Неизвестные вандалы осквернили мусульманское кладбище в Крыму
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Неизвестные вандалы осквернили мусульманское кладбище в Крыму 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
В Крыму неизвестные злоумышленники осквернили одно из мусульманских кладбищ.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на своего корреспондента, этот безобразный акт вандализма произошёл в посёлке Багерово, расположенного в окрестностях Керчи.
Предполагаемые преступники повалили и сломали памятники, построенные на могилах, разбив их на части. Кроме того, они разгромили и повалили десятки надгробных плит.
На место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые опросили возможных свидетелей этого преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в конце мая на Леонтьевском кладбище Ярославля неизвестные разграбили могилы игроков местного хоккейного клуба «Локомотив», погибших в 2011 году в авиакатастрофе.
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