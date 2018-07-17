Спортсмен из Пензенской области получил условный срок за контрабанду тестостерона

Пензенский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю 1988 года рождения. Молодой человек обвинялся в контрабанде запрещенных препаратов, сообщает региональное управление СКР

Согласно материалам дела, в апреле текущего года мужчина заказал в интернете сильнодействующий препарат, запрещенный на территории РФ . Известно, что обвиняемый занимался тяжелой атлетикой, а тестостерон заказал для наращивания мышечной массы. Свой заказ он оформил в одном из государств, входящем в Таможенный союз. По версии следствия, мужчина знал, что свободный оборот тестостерона запрещен на территории России. За 100 грамм сильнодействующего вещества спортсмен заплатил 3 тысячи рублей неустановленному продавцу.

«Заказ обвиняемый оформил на свою сожительницу. По просьбе мужчины женщина получила посылку в почтовом отделении города Белинский в конце июня. После того, как она передала заказ сожителю, он был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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