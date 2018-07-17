Ещё
Спортсмен из Пензенской области получил условный срок за контрабанду тестостерона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортсмен из Пензенской области получил условный срок за контрабанду тестостерона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пензенский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю 1988 года рождения. Молодой человек обвинялся в контрабанде запрещенных препаратов, сообщает региональное управление СКР.
Согласно материалам дела, в апреле текущего года мужчина заказал в интернете сильнодействующий препарат, запрещенный на территории РФ. Известно, что обвиняемый занимался тяжелой атлетикой, а тестостерон заказал для наращивания мышечной массы. Свой заказ он оформил в одном из государств, входящем в Таможенный союз. По версии следствия, мужчина знал, что свободный оборот тестостерона запрещен на территории России. За 100 грамм сильнодействующего вещества спортсмен заплатил 3 тысячи рублей неустановленному продавцу.
«Заказ обвиняемый оформил на свою сожительницу. По просьбе мужчины женщина получила посылку в почтовом отделении города Белинский в конце июня. После того, как она передала заказ сожителю, он был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Фото:pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Изнасиловал и съел глаза: в Петербурге внук убил свою бабушку из-за бытовой ссоры Историка Юрия Дмитриева этапировали в Санкт-Петербург Участники Pussy Riot получили 15 суток ареста за акцию на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде190
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II163
Тест: Выжили бы вы в царской России?50
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца15
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение