Житель Казани избил полицейского пакетом

Мужчина ударил казанского правоохранителя пакетом. В результате тот получил травму головы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Местные жители одного из домов обратились к сотрудникам полиции с жалобой на хулигана, который слишком буянил в подъезде. Прибывшие на место полицейские попросили мужчину предъявить документы. Однако в ответ дебошир начал хамить — началась драка.

В запале мужчина ударил правоохранителя по голове пакетом, в котором лежал нож. Пострадавшего доставили в больницу. Хулиган находится в отделе полиции.