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Житель Казани избил полицейского пакетом
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Житель Казани избил полицейского пакетом 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина ударил казанского правоохранителя пакетом. В результате тот получил травму головы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Местные жители одного из домов обратились к сотрудникам полиции с жалобой на хулигана, который слишком буянил в подъезде. Прибывшие на место полицейские попросили мужчину предъявить документы. Однако в ответ дебошир начал хамить — началась драка.
В запале мужчина ударил правоохранителя по голове пакетом, в котором лежал нож. Пострадавшего доставили в больницу. Хулиган находится в отделе полиции.
Жителя Хакасии осудят за избиение ребенка. У малыша обнаружены многочисленные переломы.
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