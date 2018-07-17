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На Ямале следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи подростка
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На Ямале следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи подростка 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
16 июля 2018 года ноябрьские следователи уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего подростка. Гаджимурад Минатуллаев пропал почти месяц назад. 26 июня 2018 года родственники юноши заявили о пропаже. Молодого человека искали всем городом.
В начале июля правоохранители обнаружили след молодого человека в Томской области. Там юноша поселился в местную гостиницу. Позже никакой информации о местонахождении парня не было. Следователи подозревают худшее.
Предварительная версия сыщиков — убийство. При себе у Гаджимурада Минатуллаева была крупная сумма денег. Наличие средство могло стать причиной возможного убийства.
Как сообщает «Ноябрьск-24», сейчас полицейские пытаются отследить маршрут подростка по информации с банковской карты и звонкам с мобильного телефона.
Источник фотографии: vesti22.tv
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