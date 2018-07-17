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Сасовский сантехник, задушивший клиентку, обжалует приговор
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Сасовский сантехник, задушивший клиентку, обжалует приговор 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Приговор в отношении 32-летнего сантехника из города Сасово так и не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, в июне районный суд приговорил мужчину к 14 годам 10 месяцам лишения свободы за убийство пенсионерки.
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