Сасовский сантехник, задушивший клиентку, обжалует приговор

Напомним, в июне районный суд приговорил мужчину к 14 годам 10 месяцам лишения свободы за убийство пенсионерки.

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