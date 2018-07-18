В Индии благотворительные дома матери Терезы заподозрили в торговле детьми

Полиция Индии начала расследование на фоне обвинений в торговле детьми в отношении благотворительных центров матери Терезы, сообщает "Би-би-си"

Власти обратились к полиции с просьбой проинспектировать организации по всей стране после того, как в начале июля монахиня и один из сотрудников центра были задержаны по подозрению в продаже ребенка.

Представители благотворительной организации назвали новость «шокирующей» и заявили о начале внутреннего расследования.

"Это преступление против всех наших моральных убеждений. Мы примем все необходимые меры, чтобы, если это все же случилось, подобное не повторилось", — сказала Сунита Кумар, одна из миссионерок матери Терезы.

Случаи незаконной продажи детей в Индии участились после того, как в 2015 году ужесточили законы об усыновлении.