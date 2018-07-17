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В Тульской области обезвредили группировку экстремистов
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В Тульской области обезвредили группировку экстремистов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Группировку экстремистов под названием «Партизанская правда» задержали в Тульской области. По информации Пятого канала, организация состояла из 20 человек.
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