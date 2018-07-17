23-летний омский «закладочник» сел за контрабанду зелья из Китая

Свердловский облсуд вынес приговор 23-летнему молодому человеку, признав его виновным в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По данным следствия, в январе 2017-го подсудимый прибыл в Омск на заработки. На одном из домов он увидел объявление с номером Telegram. Ему предложили делать закладки с зельем. Ежедневно подсудимому перечисляли по 4 000 рублей.

В апреле на имя молодого человека пришла посылка из Китая — два почтовых отправления, в каждом из которых было по 600 граммов наркотика. После того, как посылка оказалась у него в руках, юношу задержали.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признавал вину, однако в суде изменил позицию.