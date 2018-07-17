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Росимущество выставило на торги изъятые по решению суда автомобили А. Хорошавина и Д. Захарченко
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Росимущество выставило на торги изъятые по решению суда автомобили А. Хорошавина и Д. Захарченко 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Территориальные управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Ростовской и Сахалинской областях выставили на торги автомобили экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом сообщается на сайте Росимущества.
«Территориальные управления Росимущества в Ростовской и Сахалинской областях приступили к продаже автомобилей, обращенных на основании судебных решений в доход государства по коррупционным правонарушениям. Среди реализуемых автомобилей — Lexus LX 570 2010 г. выпуска и ГАЗ-21 1968 г. выпуска. Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области А. Хорошавину. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на торги автомобиль экс-полковника Д. Захарченко Mersedes Benz E250 CGI 2010 г. выпуска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что начальная стоимость машины Д. Захарченко составляет 986 тыс. руб. Начальная стоимость автомобилей А. Хорошавина составляет 2 млн 642 тыс. руб. и 895 тыс. руб. соответственно.
Суд 9 февраля приговорил экс-губернатора Сахалинской области к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. А. Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных незаконным путем.
В. Захарченко арестован по обвинению в растрате 4,9 млн руб., которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от банка «МИА-банк», где фиктивно работал. Он полностью возместил банку ущерб в размере 4,9 млн руб.
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