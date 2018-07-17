Ещё
«Лексус» экс-главы Сахалина Хорошавина и «Мерседес» полковника Захарченко продадут с аукциона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лексус» экс-главы Сахалина Хорошавина и «Мерседес» полковника Захарченко продадут с аукциона 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Росимущество выставило на аукцион три автомобиля, изъятых в пользу государства за коррупционные правонарушения, в том числе два автомобиля, принадлежавших бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, говорится в сообщении ведомства. Также с молотка уйдет «Мерседес», которым владел полковник МВД Дмитрий Захарченко.
В частности, на торги выставлены Lexus LX 570 2010 года и ГАЗ 21 1968 года выпуска, принадлежавшие Хорошавину. Начальная цена на них составляет 2,64 млн руб. и 895 тыс. руб. соответственно. Кроме того, Росимущество продает Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, принадлежавший Захарченко, по начальной цене 986 тыс. руб.
«Денежные средства, полученные от реализации имущества, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет», — отметили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее другой автомобиль Хорошавина — Bentley Mulsanne 2012 года выпуска — был продан с аукциона за 6,7 млн рублей.
Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего чиновника к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.
Захарченко обвиняется в преступлениях коррупционной направленности, у него при обыске было изъято около 8 млрд рублей. Следственные действия по ряду предъявленных ему обвинений уже завершены, в ближайшее время дело будет направлено в суд.
BFM.RU: последние новости
Уволен начальник ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов «Бога Кузю» приговорили к пяти годам колонии Участникам Pussy Riot грозит арест на срок до 15 суток
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде192
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II182
Тест: Выжили бы вы в царской России?51
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца18
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение