«Лексус» экс-главы Сахалина Хорошавина и «Мерседес» полковника Захарченко продадут с аукциона

В частности, на торги выставлены Lexus LX 570 2010 года и ГАЗ 21 1968 года выпуска, принадлежавшие Хорошавину. Начальная цена на них составляет 2,64 млн руб. и 895 тыс. руб. соответственно. Кроме того, Росимущество продает Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, принадлежавший Захарченко, по начальной цене 986 тыс. руб.

«Денежные средства, полученные от реализации имущества, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет», — отметили в ведомстве, передает ТАСС

Ранее другой автомобиль Хорошавина — Bentley Mulsanne 2012 года выпуска — был продан с аукциона за 6,7 млн рублей.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего чиновника к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.

Захарченко обвиняется в преступлениях коррупционной направленности, у него при обыске было изъято около 8 млрд рублей. Следственные действия по ряду предъявленных ему обвинений уже завершены, в ближайшее время дело будет направлено в суд.