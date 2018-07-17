Суд арестовал мужчину, выбежавшего на поле во время финала ЧМ‐2018

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 16 июля, назначил 15 суток ареста Петру Верзилову , выбежавшему на финале чемпионата мира по футболу на поле вместе с тремя другими молодыми людьми, сообщает телеканал «360».

Суд признал мужчину виновным по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Сам Верзилов свою вину не признал.

Суд вменяет мужчине незаконное ношение полицейской формы, но данный административный протокол будет рассмотрен позднее и уже в другом суде.