В Чечне назначили слушание по «делу Титиева» на 26 июля

В четверг Шалинский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Титиева. Накануне суд объявил перерыв на сутки — до 19 июля 11.00 мск — в рассмотрении дела из-за отсутствия на процессе одного из адвокатов Ильи Новикова , который находился в Москве по делу подзащитного. Однако Новиков в зале суда снова отсутствовал и суд решил продолжить заседание.

"Объявить перерыв до 26 июля 2018 года 10.00", — объявила судья Мадина Зайнетдинова. В ходе заседания в четверг суд заслушивал свидетелей обвинения.

Ранее адвокаты правозащитника подали ходатайство в Верховный суд Чечни об изменении территориальной подсудности. Верховный суд 5 июля в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела Титиева отказал. Защита обжаловала данное решение в Верховный суд России

Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Как ранее сообщал правозащитный центр «Мемориал», следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские.

Последнее постановление об отказе было вынесено 25 апреля следователем управления СК РФ по Чечне. Адвокат Титиева Петр Заикин 17 мая обратился в суд с жалобой на это постановление.