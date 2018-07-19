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В Чечне назначили слушание по «делу Титиева» на 26 июля
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В Чечне назначили слушание по «делу Титиева» на 26 июля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ШАЛИ (Чеченская Республика), 19 июл — РИА Новости. Шалинский городской суд в Чечне в четверг объявил перерыв до 26 июля в рассмотрении дела главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Шалинский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Титиева. Накануне суд объявил перерыв на сутки — до 19 июля 11.00 мск — в рассмотрении дела из-за отсутствия на процессе одного из адвокатов Ильи Новикова, который находился в Москве по делу подзащитного. Однако Новиков в зале суда снова отсутствовал и суд решил продолжить заседание.
"Объявить перерыв до 26 июля 2018 года 10.00", — объявила судья Мадина Зайнетдинова. В ходе заседания в четверг суд заслушивал свидетелей обвинения.
Ранее адвокаты правозащитника подали ходатайство в Верховный суд Чечни об изменении территориальной подсудности. Верховный суд 5 июля в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела Титиева отказал. Защита обжаловала данное решение в Верховный суд России.
Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.
Как ранее сообщал правозащитный центр «Мемориал», следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские.
Последнее постановление об отказе было вынесено 25 апреля следователем управления СК РФ по Чечне. Адвокат Титиева Петр Заикин 17 мая обратился в суд с жалобой на это постановление.
Старопромысловский районный суд Грозного 24 мая отклонил жалобу защиты Оюба Титиева на отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских. Верховный суд Чечни, в свою очередь, 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских, оставив его без изменения.
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