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Суд в Чечне продолжит рассмотрение дело правозащитника Титиева 19 июля
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Суд в Чечне продолжит рассмотрение дело правозащитника Титиева 19 июля 

ТАСС 20 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ГРОЗНЫЙ, 18 июля. /ТАСС/. Шалинский городской суд Чечни отложил до 19 июля рассмотрение по существу дела главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, передает корреспондент ТАСС.
В суд не приехал адвокат Илья Новиков, который не ожидал, что начнётся рассмотрение по существу, пока не завершено рассмотрение вопроса о территориальной подсудности, заявила защита.
"Суд определил объявить перерыв до 19 июля", — сказал судья.
Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым он управлял. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.
11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. В начале июля Верховный суд Чечни отказал адвокатам правозащитника в переносе рассмотрения дела в другой регион.
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