Суд в Чечне приступил к рассмотрению дела правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Шалинский городской суд Чечни в четверг начал рассмотрение по существу дела главы регионального отделения «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, передает корреспондент ТАСС.

Предполагалось, что рассмотрение по существу начнется в среду, 18 июля. Защита заявила ходатайство о перерыве в заседании в связи с тем, что в суд не приехал адвокат Илья Новиков, который не ожидал, что начнётся рассмотрение по существу, пока не завершено рассмотрение вопроса о территориальной подсудности. Суд ходатайство удовлетворил.

Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым он управлял. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. В начале июля Верховный суд Чечни отказал адвокатам правозащитника в переносе рассмотрения дела в другой регион.