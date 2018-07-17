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Экс-глава отдела судебных приставов Ленинградского района получила девять лет колонии за взятки от должников
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Экс-глава отдела судебных приставов Ленинградского района получила девять лет колонии за взятки от должников 

Клопс.Ru 54 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Суд признал виновной экс-главу отдела судебных приставов Ленинградского района по делу о взятках от должников. Как сообщили «Клопс» в пресс-службе областной прокуратуры, её приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
По решению суда осуждённой также запретили занимать должности на государственной службе на шесть лет. Приговор в законную силу не вступил.
По данным следствия, злоумышленники за взятки прекращали исполнительные производства в отношении должников и снимали с них ограничения на выезд за границу. Так, с июля по ноябрь 2016 года исполняющая обязанности начальника отдела судебных приставов вместе со своим заместителем получила 245 тысяч рублей.
Региональное следственное управление возбудило три уголовных дела за получение взяток. Членов группы арестовали и поместили в СИЗО.
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