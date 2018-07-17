Арбузы стали причиной изнасилования под Саратовом 

Жертвой преступления против половой неприкосновенности стала 14-летняя девочка.
Изнасилование оказалось групповым: над ребенком измывались дядя с племянником.
Напомним, преступление было совершено на одном из бахчевых полей летом прошлого года в Энгельсском районе.
— Дядя с племянником работали на сборе урожая вместе с девочкой-подростком, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности совершенного в региональном СУ СКР. — 22 августа 2017 года 24-летний парень в вагончике у села Воскресенка, применяя силу, вступил в половой контакт с девочкой. Она помогала мужчина собирать арбузы.
Уточняется, что ранее ребенка изнасиловал 49-летний дядя насильника. Девочка рассказала о случившемся своей матери, которая тут же сообщила в полицию.
В итоге суд приговорил насильника, признанного виновным в совершении преступления п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), к обратилась 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уточняется, что дядя-педофил пока еще дожидается решения суда.