Арбузы стали причиной изнасилования под Саратовом

Жертвой преступления против половой неприкосновенности стала 14-летняя девочка.

Изнасилование оказалось групповым: над ребенком измывались дядя с племянником.

Напомним, преступление было совершено на одном из бахчевых полей летом прошлого года в Энгельсском районе.

— Дядя с племянником работали на сборе урожая вместе с девочкой-подростком, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности совершенного в региональном СУ СКР . — 22 августа 2017 года 24-летний парень в вагончике у села Воскресенка, применяя силу, вступил в половой контакт с девочкой. Она помогала мужчина собирать арбузы.

Уточняется, что ранее ребенка изнасиловал 49-летний дядя насильника. Девочка рассказала о случившемся своей матери, которая тут же сообщила в полицию.