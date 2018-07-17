В Омской области семейная пара незаконно вовлекала граждан в секту

Риа новости сообщили о том, что 34-летняя женщина и ее 46-летний супруг из Санкт-Петербурга задержаны и арестованы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Пара подозревается в незаконной агитации граждан к вступлению в известную секту «Свидетелей Иеговы»

Супруги из культурной столицы нашей Родины отказываются признать свою вину и пытались обжаловать решение суда относительно лишения свободы на время следствия, однако уполномоченные лица посчитали, что пара может сбежать, в том числе за пределы Российской Федерации

В данный момент выясняются все обстоятельства преступления и тяжесть вины. За подобные деяния по закону РФ может быть присуждено от 2 до 8 лет лишения свободы.