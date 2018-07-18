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В Москве продлили арест норвежца Берга по делу о шпионаже
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В Москве продлили арест норвежца Берга по делу о шпионаже 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лефортовский районный суд продлил до 5 октября арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд до 5 октября продлил Бергу меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказала собеседница агентства.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).
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