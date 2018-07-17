Продление ареста норвежцу Бергу будет рассмотрено судом 18 июля

"Продление ареста гражданину Норвегии Фруде Бергу будет рассматриваться Лефортовским судом завтра", — сообщил он.

Судебное заседание, которое пройдет в закрытом от публики режиме, назначено на 18 июля, на 12:00.