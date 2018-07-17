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Продление ареста норвежцу Бергу будет рассмотрено судом 18 июля
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Продление ареста норвежцу Бергу будет рассмотрено судом 18 июля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Продление ареста гражданину Норвегии Фруде Бергу, которого обвиняют в шпионаже, будет рассмотрено судом 18 июля, написал его адвокат Илья Новиков в Twitter.
"Продление ареста гражданину Норвегии Фруде Бергу будет рассматриваться Лефортовским судом завтра", — сообщил он.
Судебное заседание, которое пройдет в закрытом от публики режиме, назначено на 18 июля, на 12:00.
Лефортовский районный суд 3 мая продлил норвежцу меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца, до 5 августа 2018 года. Сторона защиты подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд признал постановление Лефортовского суда законным.
По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).
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