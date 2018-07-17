Орчанину ограничили свободу за откушенный палец приятелю 

В Орске суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Пьяный фигурант дела поссорился со своим приятелем. В ходе ссоры подсудимый схватил своего оппонента за правую руку и укусил за большой палец. Пострадавший получит повреждение в виде частичной травматической ампутации ногтевой фаланги, рассказали в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Орска.
Орчанин приговорен к ограничению свободы на срок 10 месяцев.
Приговор суда в законную силу не вступил.