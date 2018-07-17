В Саратове будут судить подростков за кражу люков и грабеж

По данным следствия, в январе двое 17-летних приятелей похитили в Крымском тупике Саратова крышки люков от канализационных колодцев и сдали их в металлолом. Ущерб балансосодержателя имущества «Концессии водоснабжения — Саратов» составил свыше 7 тысяч рублей.

Один из злоумышленников также совершил другое преступление. В апреле он отнял 4 тысячи рублей у 20-летнего парня. Криминал случился в ночное время у дома № 9 по 2-му Кавказскому тупику.

Таким образом оба похитителя люков предстанут в Заводском районном суде по обвинению в краже, а один из них еще и за грабеж.

Недавно в парке Заводского района украли металлический забор.