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В Саратове будут судить подростков за кражу люков и грабеж
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В Саратове будут судить подростков за кражу люков и грабеж 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
По данным следствия, в январе двое 17-летних приятелей похитили в Крымском тупике Саратова крышки люков от канализационных колодцев и сдали их в металлолом. Ущерб балансосодержателя имущества «Концессии водоснабжения — Саратов» составил свыше 7 тысяч рублей.
Один из злоумышленников также совершил другое преступление. В апреле он отнял 4 тысячи рублей у 20-летнего парня. Криминал случился в ночное время у дома № 9 по 2-му Кавказскому тупику.
Таким образом оба похитителя люков предстанут в Заводском районном суде по обвинению в краже, а один из них еще и за грабеж.
Недавно в парке Заводского района украли металлический забор.
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