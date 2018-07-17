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Ямалец сел на 10 лет за избиение приятеля до смерти
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Ямалец сел на 10 лет за избиение приятеля до смерти 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор 28-летнему жителю Лангепаса, признав его виновным в избиении знакомого до смерти. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, а также заплатит более 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Преступление было совершено 9 марта. Двое приятелей выпивали, разгорелась ссора. Подсудимый ударил собутыльника. Некоторое время спустя приятели продолжили выяснять отношения у подъезда. Подсудимый несколько раз бил оппонента, так, что в результате последний, падая, ударился головой об асфальт.
Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в реанимации спустя несколько дней.
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