Ямалец сел на 10 лет за избиение приятеля до смерти

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Лангепаса , признав его виновным в избиении знакомого до смерти. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима , а также заплатит более 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 9 марта. Двое приятелей выпивали, разгорелась ссора. Подсудимый ударил собутыльника. Некоторое время спустя приятели продолжили выяснять отношения у подъезда. Подсудимый несколько раз бил оппонента, так, что в результате последний, падая, ударился головой об асфальт.

Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в реанимации спустя несколько дней.