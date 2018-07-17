Дрыманову предъявлено обвинение во взяточничестве

По словам собеседника агентства, Дрыманову предъявлено обвинение по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.