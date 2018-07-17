Ещё
Бывшего главного следователя Москвы обвинили в получении взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего главного следователя Москвы обвинили в получении взятки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший руководитель Следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Дрыманову предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»). В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения. Генерал считает свое уголовное преследование следствием оговора.
По информации агентства, Дрыманова задержали по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрея Кочуйкова, подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Его адвокат подтвердил эту информацию.
Как сообщает РИА Новости, сбор доказательной базы занял больше полугода, а в деле фигурирует как минимум два эпизода получения взятки. По данным агентства, генерал был задержан в понедельник, 16 июля, в собственной квартире. В то же время источники РБК сообщают, что Дрыманова задержали в одном из московских бизнес-центров.
Дрыманов проходил свидетелем по делу о взятке, ключевой фигурой которой был Шакро Молодой. Он вместе с Кочуйковым входили в состав вооруженной группировки, занимающейся вымогательством у столичных предпринимателей. В декабре 2015 года они под угрозой насилия стали вымогать у владелицы ресторана на Рочдельской улице восемь миллионов рублей. В результате началась перестрелка, в ходе которой погибли два человека, еще семерых госпитализировали. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде190
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II163
Тест: Выжили бы вы в царской России?50
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца15
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение