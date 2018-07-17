Бывшего главного следователя Москвы обвинили в получении взятки

Дрыманову предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»). В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения. Генерал считает свое уголовное преследование следствием оговора.

По информации агентства, Дрыманова задержали по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрея Кочуйкова , подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Его адвокат подтвердил эту информацию.

Как сообщает РИА Новости, сбор доказательной базы занял больше полугода, а в деле фигурирует как минимум два эпизода получения взятки. По данным агентства, генерал был задержан в понедельник, 16 июля, в собственной квартире. В то же время источники РБК сообщают, что Дрыманова задержали в одном из московских бизнес-центров.

Дрыманов проходил свидетелем по делу о взятке, ключевой фигурой которой был Шакро Молодой. Он вместе с Кочуйковым входили в состав вооруженной группировки, занимающейся вымогательством у столичных предпринимателей. В декабре 2015 года они под угрозой насилия стали вымогать у владелицы ресторана на Рочдельской улице восемь миллионов рублей. В результате началась перестрелка, в ходе которой погибли два человека, еще семерых госпитализировали. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.