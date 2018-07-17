20 лет за решеткой проведет убийца православной вологжанки

Такое решение сегодня вынес Вологодский областной суд. Пять первых лет осужденный проведет в тюрьме, оставшееся время — в исправительной колонии особого режима . Мужчина смертельно ранил 43-летнюю вологжанку рядом с храмом в Говоровском проезде.

Напомним, преступление произошло 30 октября 2017 года. Ранее судимый 35-летний мужчина в поисках денег напал на женщину. Вологжанка вышла из православного храма, расположенного в Говоровском проезде. Нападавший пытался отобрать сумку, но, так как женщина оказала сопротивление, ударил ее ножом. После чего мужчина забрал имевшиеся в сумке деньги, мобильный телефон и скрылся. Женщина смогла дойти до здания Воскресной школы, расположенной возле храма, и позвать на помощь. Спасти вологжанку не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.

Следователям-криминалистам удалось обнаружить недалеко от места происшествия сумку погибшей, а также нож, явившийся орудием преступления. Специалисты Следственного комитета установили личность подозреваемого, его генотип по следам на ноже.

Под тяжестью предъявленных улик подсудимый свою причастность к совершению преступления признал полностью, написал явку с повинной. Он пояснил, что нигде не работал, нуждался в деньгах и, увидев в темноте женщину, решился на нападение. Сумку отобрать не сумел, поэтому воспользовался ножом, сообщает следственное управление Следственного комитата Вологодской области

Однако в дальнейшем подсудимый от своих показаний отказался. Областной суд, изучив материалы дела и заслушав свидетелей, вынес подозреваемому обвинительный приговор — 20 лет лишения свободы. Причем первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме. Остальную часть времени мужчина будет пребывать в колонии особого режима.