Ещё
В Мурманске в жестоком убийстве подозревают священника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мурманске в жестоком убийстве подозревают священника 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: Северпост
Как сообщают «Невские новости», в Мурманской области сотрудники полиции арестовали священника по подозрению в убийстве человека. По словам ведомства, Иеродиакон Архиерейского Свято-Феодоритовского подворья отец Серафим будет находиться под стражей, пока правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося. Другие церковные служители отказываются как-либо комментировать данную ситуацию, при этом добавляя, что «батюшка больше на подворье не служит». Однако, согласно «Невским новостям», подозреваемый все еще находится в числе сотрудников церкви. Между тем, процесс расследования обстоятельств убийства завершается. В ближайшее время правоохранители собираются передать дело в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: экс-зампрокурора Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве «Бога Кузю» осудили на пять лет тюрьмы Стали известны подробности гибели организатора банды киллеров в Саратове
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США407
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии388
Украина присвоила четыре санатория в Крыму142
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи118
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе121
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение