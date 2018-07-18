В Мурманске в жестоком убийстве подозревают священника 

Как сообщают «Невские новости», в Мурманской области сотрудники полиции арестовали священника по подозрению в убийстве человека. По словам ведомства, Иеродиакон Архиерейского Свято-Феодоритовского подворья отец Серафим будет находиться под стражей, пока правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося. Другие церковные служители отказываются как-либо комментировать данную ситуацию, при этом добавляя, что «батюшка больше на подворье не служит». Однако, согласно «Невским новостям», подозреваемый все еще находится в числе сотрудников церкви. Между тем, процесс расследования обстоятельств убийства завершается. В ближайшее время правоохранители собираются передать дело в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.