В США спустя 30 лет нашли убийцу ребенка

США благодаря достижениям в генеалогии и технологии ДНК удалось задержать подозреваемого в убийстве восьмилетней Эйприл Тинсли, совершенном 30 лет назад. Ее тело со следами надругательств нашли в апреле 1988 года в канаве в 32-х километрах от дома.

Как сообщает CNN, обвинения в сексуальном насилии и убийстве восьмилетней девочки, а также четырех насильственных актах в отношении детей до 14 лет, были предъявлены жителю штата Индиана, 59-летнему Джону Миллеру . Ему грозит смертная казнь. Миллер уже сознался в убийстве, заявив, что он в своем трейлере убил девочку, которая направлялась в гости к подруге, а затем сбросил ее тело в канаву.

Миллер появился в суде округа Аллен в понедельник, где ему не дали слова. Следующее слушание по его делу назначено на 19 июля.

Розыск дерзкого убийцы, который не оставлял улик и дразнил полицию шокирующими надписями после совершения преступления, стал делом чести для правоохранительных органов. Полиция обращалась к общественности с призывом помочь следствию в 2006 и 2016 годах, и лишь в последнее время увязала личность Миллера с убийством, используя ДНК с места убийства, и с информацией с сайтов, в которых граждане США и их работодатели формируют генеалогическую базу данных.

GEDMatch — это сайт, на котором американцы вводят свои собственные профили ДНК или генеалогические данные с целью попытаться найти семейные совпадения с другими пользователями. Последние соглашаются публиковать свою информацию и прикреплять, по меньшей мере, адрес электронной почты к своему профилю. Именно благодаря этому сравнительному методу поймали «Убийцу из Золотого штата». 72-летний Джозеф Джеймс Де Анджело был арестован в апреле 2018 года после почти сорока лет поисков в Калифорнии по подозрению в убийстве 12 человек и изнасиловании более 50 женщин в 1970-х и 1980-х годах.