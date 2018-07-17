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Гражданин Финляндии устроил скандал в петербургском ФСБ
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Гражданин Финляндии устроил скандал в петербургском ФСБ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как сообщают «Невские новости», инцидент произошел в понедельник, 16 июля. В отделении петербургской Федеральной службы безопасности гражданин Финляндии устроил пьяный дебош. Для усмирения иностранца сотрудники ФСБ были вынуждены прибегнуть к помощи правоохранительных органов. Известно, что сообщение о пьяном финне поступило в отделение полиции примерно в 12:00. Звонивший сотрудник ФСБ рассказал о пьяном иностранце, который устроил скандал в здании, отказываясь самостоятельно покидать учреждение. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали неадекватного гражданина Финляндии и привезли его в ближайшее отделение полиции. Там иностранному гостю объяснили, что недопустимо вести себя подобным образом в государственных учреждениях. Также с ним провели профилактическую беседу о вреде алкогольных напитков на здоровье человека. Полицейские не стали оформлять административный протокол, а отпустили перебравшего с выпивкой финна. Добавим, что устроивший пьяный дебош гражданин Финляндии занимается предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге и в Финляндии.
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