За неисполнение требований о прекращении распространения ложной информации могут лишить свободы на год

Госдума рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) в первом чтении.

На заседании во вторник, 17 июля, Госдума рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), который вводят наказание за неисполнение требований о прекращении распространения ложной информации или об опровержении ранее распространенной информации.

За данные нарушении могут быть предусмотрены значительные штрафы или тюремное заключение на срок до двух лет. При этом ответственность за неисполнение требований будет различаться в зависимости от того, сколько раз это происходит. Так, в первый раз — штраф для граждан в размере до 20 тысяч рублей, а для должностных лиц до 50 тысяч рублей. Организации должны будут выплатить до 200 тысяч рублей.

При повторном игнорировании решения суда максимальное наказание для граждан будет предусмотрен административный арест до 10 суток или обязательные работы до 120 часов, для должностных лиц — арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов, а для организаций — штраф до 200 тысяч рублей.