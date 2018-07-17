Госдума поддержала проект о наказании за неисполнение судебных актов

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение недостоверной информации.

Парламентарии предлагают внести дополнение в статью 315 Уголовного кодекса РФ , которым установить уголовную ответственность «за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности».

Предлагается ввести наказание в виде штрафов до 50 тысяч рублей, или обязательных работ на срок до 240 часов, или исправительных работ на срок до 1 года, или ареста на срок до трех месяцев, или лишения свободы на срок до 1 года.

Госдума также приняла в первом чтении проект поправок в КоАП, которыми вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

Авторы проекта предлагают ввести штраф для граждан до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — 50 тысяч рублей; для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Как отмечается, при невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан предлагается установить в размере 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, также предусматривается административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 200 часов; для юрлиц — штраф до 200 тысяч рублей.