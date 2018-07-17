Экс-начальник отдела судебных приставов в Калининграде получила 9,5 года колонии за взятки

КАЛИНИНГРАД , 17 июля. / ТАСС /. Бывший начальник отдела судебных приставов Ленинградского района Калининграда приговорена к 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Калининградской области.

"Следствием установлено и доказано семь эпизодов преступной деятельности осужденной, квалифицированных по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору").

Женщине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с июля по ноябрь 2016 года осужденная по предварительному сговору со своим заместителем получала взятки от должников и их представителей по исполнительным производствам за отмену принудительного исполнения взысканий в виде ареста денежных средств на счетах, запрета совершения регистрационных действий с имуществом, запрета выезда за пределы РФ . Сумма полученных взяток составила 235 тыс. рублей.

Свою вину осужденная не признала, однако Центральный районный суд Калининграда счел доказательства, представленные следствием, достаточными и вынес обвинительный приговор. В настоящее время в этом же суде рассматриваются уголовные дела, возбужденные против бывшего заместителя осужденной и одного из бывших судебных приставов этого же отдела.