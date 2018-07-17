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Экс-начальник отдела судебных приставов в Калининграде получила 9,5 года колонии за взятки
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Экс-начальник отдела судебных приставов в Калининграде получила 9,5 года колонии за взятки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Бывший начальник отдела судебных приставов Ленинградского района Калининграда приговорена к 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Калининградской области.
"Следствием установлено и доказано семь эпизодов преступной деятельности осужденной, квалифицированных по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору").
Женщине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.
По данным следствия, с июля по ноябрь 2016 года осужденная по предварительному сговору со своим заместителем получала взятки от должников и их представителей по исполнительным производствам за отмену принудительного исполнения взысканий в виде ареста денежных средств на счетах, запрета совершения регистрационных действий с имуществом, запрета выезда за пределы РФ. Сумма полученных взяток составила 235 тыс. рублей.
Свою вину осужденная не признала, однако Центральный районный суд Калининграда счел доказательства, представленные следствием, достаточными и вынес обвинительный приговор. В настоящее время в этом же суде рассматриваются уголовные дела, возбужденные против бывшего заместителя осужденной и одного из бывших судебных приставов этого же отдела.
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