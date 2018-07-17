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За пощечину судебному приставу жительница Саратова получила условный срок
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За пощечину судебному приставу жительница Саратова получила условный срок 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Как сообщает региональная служба судебных приставов, жительница Заводского района осуждена за применение насилия в отношении судебного пристава-исполнителя. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как следует из материалов дела, должница пришла на личный прием в Заводской районный отдел судебных приставов. Однако ждать своей очереди она не захотела, требуя принять ее немедленно. На замечания успокоиться женщина не реагировала и стала оскорблять сотрудников отдела. Один из приставов в очередной раз попросил ее не мешать, в ответ женщина с силой ударила его по лицу. Успокоить должницу смог только наряд полиции, вызванный сразу после инцидента.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.
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