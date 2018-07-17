За самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам начнут сажать

За самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам будет введена уголовная ответственность. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Госдума приняла во втором чтении.

«За последние годы наблюдается критический рост случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. Особенно остро эта проблема ощущается на территории Северо-Кавказского федерального округа», — указано в пояснительной записке к документу.

При этом отсутствие в законодательстве уголовной ответственности за указанные деяния не позволяло возбуждать уголовные дела даже в том случае, если подобное подключение приводило к гибели людей.

Согласно представленному законопроекту, лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, при повторном деянии такого рода будут наказывать сроком до двух лет лишения свободы. Совершение указанных деяний в отношении магистральных трубопроводов будет караться сроком до четырёх лет лишения свободы.

Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики и сигнализации, совершённые из корыстных или хулиганских побуждений, будут наказываться сроком до пяти лет лишения свободы. Совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору или в отношении магистральных трубопроводов будет влечь наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В том случае если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, виновному может быть назначено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.