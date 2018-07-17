В Ростове огласили приговор вербовщику ИГИЛ 

Осужденный хранил у себя боеприпасы
Гражданина Таджикистана Азизсхуджи Солиева осудили за привлечение ростовчан к участию в ИГИЛ (запрещенная на территории России террористическая организация — прим. Ред.). Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес мужчине приговор.
— С 11 ноября по 1 декабря 2016 года в Ростове-на-Дону Солиев с телефона разместил на своей странице в одной из социальных сетей два сообщения, в которых призывал к терроризму. Кроме того, сообщения были направлены на возбуждение религиозной вражды, — уточнили в пресс-службе суда. Также в Ростове преступник дважды пытался склонить других граждан Таджикистана вступить в ИГИЛ. — Кроме того, Солиев незаконно хранил на балконе ранее приобретенный самодельный боеприпас, а также взрывчатое вещество и взрывное устройство, — добавили в пресс-службе СКОВС. Мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима.