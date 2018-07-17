Эстонские туристы были найдены мертвыми в отеле Украины 

Трое туристов из Эстонии были обнаружены в номере гостиницы на Украине, смерть двоих была констатирована на месте, третьего немедленно госпитализировали с симптомами отравления наркотическим веществом. Его состояние оценивается как тяжелое.
Молодые люди прибыли на отдых в Одессу 14 июля и разместились в одном из отелей, сообщает Информационное агентство «Интерфакс-туризм».
Следы насильственной смерти при расследовании случившегося обнаружены не были. В комнате мужчин полицейские нашли бутылки с алкогольными напитками, а также пакетик с неизвестной субстанцией. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.