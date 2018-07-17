Проект о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа прошел второе чтение в ГД

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

«Предлагаемая проектом норма предусматривает уголовную ответственность не только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние, но и за факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за указанные действия», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отмечается, что внесение данной инициативы обусловлено необходимостью решения вопросов безопасности граждан.

Кроме того, в проекте закона уточняется, что наказание за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом ранее подвергнутым административному наказанию за указанные деяния — штраф в размере до 80 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Деяние, совершенное в отношении магистральных трубопроводов предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 400 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работы на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Разрушение, повреждение или приведение объектов иным способом в негодное для эксплуатации состояние наказываются штрафом в размере от 400 тыс. до 500 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на этот же срок.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.