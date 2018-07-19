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В Казани завели дело после информации об издевательствах над подростком
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В Казани завели дело после информации об издевательствах над подростком 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после проверки данных о том, что подросток пытался покончить с собой из-за издевательств в одном из реабилитационных центров Казани, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что к следователям обратилась москвичка с заявлением о том, что в сентябре 2017 года в реабилитационном центре ООО «Символ жизни» в Казани ее 14-летний сын пытался покончить с собой.
"По данному факту… проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства", — говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, там он подвергался издевательствам со стороны сотрудников, что и толкнуло его на этот поступок.
В настоящее время в реабилитационном центре проведена выемка предметов и документов, которая показала, что в его деятельности, возможно, имеются нарушения законодательства. Опрошены подросток, его законный представитель, а также руководство и персонал центра. Помимо этого проведено медицинское освидетельствование всех несовершеннолетних, находившихся в реабилитационном центре.
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