Пациент реабилитационного центра Казани пожаловался на издевательства 

14-летний подросток сообщил об издевательствах в одном из реабилитационных центров Казани, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
К следователям обратилась жительница Москвы, которая рассказала, что в 2017 году поместила своего сына на полтора года в центр реабилитации. Однако мальчик не смог там находиться больше месяца из-за плохого отношения со стороны администрации. По словам подростка, в центре над ним издевались: однажды привязали дощечки к ногам и заставили так ходить по лестнице.
По данному факту следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.