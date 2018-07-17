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Пациент реабилитационного центра Казани пожаловался на издевательства
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Пациент реабилитационного центра Казани пожаловался на издевательства 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
14-летний подросток сообщил об издевательствах в одном из реабилитационных центров Казани, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
К следователям обратилась жительница Москвы, которая рассказала, что в 2017 году поместила своего сына на полтора года в центр реабилитации. Однако мальчик не смог там находиться больше месяца из-за плохого отношения со стороны администрации. По словам подростка, в центре над ним издевались: однажды привязали дощечки к ногам и заставили так ходить по лестнице.
По данному факту следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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