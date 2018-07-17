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Семейная пара из Петербурга вовлекала граждан в «Свидетели Иеговы»*
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Семейная пара из Петербурга вовлекала граждан в «Свидетели Иеговы»* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Следователи СК в Омской области заподозрили семейную пару из Санкт-Петербурга в незаконной агитации местных жителей к вступлению в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"В качестве подозреваемых задержаны жители Санкт-Петербурга: 34-летняя женщина и ее 46-летний супруг, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые, несмотря на вступившее в 2017 году в силу решение суда о ликвидации в связи с экстремизмом религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России» и входящих в ее структуру местных организаций, в мае 2018 года приехали в Азовский немецкий район Омской области, где стали активно привлекать местных жителей к участию в деятельности организации.
"В ходе обыска у обвиняемых следователем была обнаружена и изъята религиозная литература, а также иные документы, свидетельствующие о причастности к инкриминируемому преступлению. В отношении задержанных по ходатайству следственных органов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что фигуранты дела обжаловали решение суда об аресте, однако суд апелляционной инстанции оставил их жалобы без удовлетворения, согласившись с тем, что они могут скрыться, в том числе выехав за границу России. Устанавливаются все обстоятельства преступления, за которое Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.
* Организация запрещена в России
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